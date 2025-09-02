Россия
13:40, 2 сентября 2025Россия

Крымский чиновник стал врио министра на полторы недели

Глава Крыма Аксенов назначил врио министра транспорта сроком на 11 дней
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Крымский чиновник стал врио министра транспорта на полторы недели. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Полномочия Арсения Козловского продлятся 11 дней — с 11 по 21 сентября. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова от 1 сентября, опубликованного каналом.

В начале 2025 года Козловский уже возглавлял крымский Минтранс. Тогда его назначили руководить министерством всего на пять дней. Сам чиновник рассказал журналистам, что не чувствует себя обиженным из-за повышения на такой короткий срок.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец подал в отставку после встречи с Аксеновым. Глава региона пояснил, что решение о смещении чиновника было принято им в рамках «плановой ротации кадров».

