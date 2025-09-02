Мир
08:29, 2 сентября 2025Мир

Лишь один житель деревни в Судане выжил после оползня

Reuters: Лишь один житель деревни в Судане выжил после оползня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Крупный оползень в районе гор Марра на западе Судана полностью уничтожил целую деревню, выжил только один человек, пишет Reuters.

«По меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, в живых остался только один человек», — говорится в сообщении.

Представитель Движения за освобождение Судана/Армии подтвердил, что стихийное бедствие полностью уничтожило деревню.

Оползень, вызванный продолжительными сильными дождями, обрушился на регион, и масштабы разрушений оказались настолько велики, что восстановить поселение уже невозможно.

В июле в провинции Юньнань на юго-западе Китая был зафиксирован крупный оползень. Он сошел на шоссе, погребя под собой автомобиль с пятью людьми.

    Все новости