Reuters: Лишь один житель деревни в Судане выжил после оползня

Крупный оползень в районе гор Марра на западе Судана полностью уничтожил целую деревню, выжил только один человек, пишет Reuters.

«По меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, в живых остался только один человек», — говорится в сообщении.

Представитель Движения за освобождение Судана/Армии подтвердил, что стихийное бедствие полностью уничтожило деревню.

Оползень, вызванный продолжительными сильными дождями, обрушился на регион, и масштабы разрушений оказались настолько велики, что восстановить поселение уже невозможно.

