Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
120:57
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
1 сентября
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
1 сентября
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
62:78
Завершен
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
09:13, 2 сентября 2025Спорт

«Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

«Ливерпуль» потратил рекордные 483 миллиона евро в летнее трансферное окно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александер Исак

Александер Исак. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

«Ливерпуль» потратил рекордные 483 миллиона евро на новых футболистов в летнее трансферное окно-2025. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Мерсисайдцы купили семерых футболистов. Среди них купленный за рекордные для Английской премьер-лиги (АПЛ) 144 миллиона евро форвард Александер Исак, а также нападающий Флориан Вирц, за которого англичане заплатили 125 миллионов.

«Ливерпуль» побил рекорд «Челси», установленный летом 2023 года. Тогда лондонский клуб потратил на новых игроков 464 миллиона евро.

Летом 2025 года «Ливерпуль» также продал несколько футболистов на общую сумму 219,5 миллиона евро. Самым дорогостоящим стал переход вингера Луиса Диаса в «Баварию» за 70 миллионов евро.

