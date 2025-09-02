Марочко: Взятие Федоровки позволит охватить Северск

Взятие Федоровки под контроль ВС России позволит взять в охват Северск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Федоровки Южной группировкой войск приближает охват населенного пункта Северск, поскольку наши войска движутся сейчас по направлению данного населенного пункта», — рассказал Марочко.

По его словам, полуохват населенного пункта произойдет после закрепления в районе Звановки, а динамика продвижения российских войск на юге от Северска довольна неплохая.

Ранее Минобороны сообщило, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Федоровка в ДНР. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск.