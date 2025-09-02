Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:58, 2 сентября 2025Культура

Мать российской актрисы сбила самокатчица

Актриса Шпица сообщила, что в ее мать въехала девушка на электросамокате
Ольга Коровина
Катерина Шпица

Катерина Шпица. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Екатерина Шпица заявила, что в ее мать врезалась девушка на электросамокате. Об этом артистка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Шпица разместила на своей странице фотографию самокатчицы, сделанную ее 69-летней матерью после инцидента. По словам актрисы, 1 сентября девушка передвигалась по тротуару на электросамокате, въехала в ее мать и не извинилась. Артистка также возмутилась реакцией девушки, которая позировала для фото, когда сбитая ей женщина решила зафиксировать нарушительницу.

«Мама успела увернуться, в итоге повреждено только плечо — легкий ушиб. Девушка даже не попросила извинений за то, что ударила человека своим транспортным средством. Еще и позировала маме, юмористка...» — написала Шпица.

Актриса подчеркнула, что считает необходимым введение прав на управление электросамокатом либо полный запрет этого вида транспорта. «Я столько видела покалеченных детей и хрупких стариков в подобных ситуациях, что так и хочется сказать: "Да провалились бы пропадом эти электросамокаты!". В некоторых городах они запрещены, а я и поддерживаю», — добавила она.

Ранее актер Михаил Васьков, известный по роли в фильме «Афоня», заявил о краже его личного электросамоката.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о скором изменении границы России

    Трамп разместит в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена

    В деле редактора крупного российского информагентства появилось новое СМИ

    Женщина разучилась улыбаться и потеряла слух и из-за годами скрытой проблемы

    Дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь на Венецианском фестивале

    Мужчина забрался в чужой дом и взял у хозяйки кровь «для снижения стресса»

    Фетисов назвал вид спорта номер один в России

    Состояние бывшего министра обороны ДНР Стрелкова ухудшилось в колонии

    «Силу Сибири-2» назвали самым дорогим газовым проектом в мире

    На Западе раскритиковали новое заявление Макрона об Украине и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости