«Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди послали мощный сигнал Вашингтону саммитом ШОС

Состоявшийся в Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, стал серьезным вызовом для внешней политики американского президента Дональда Трампа. С такой оценкой выступила газета The Wall Street Journal.

Как пишет газета, такое единство стало ответом на попытки Трампа сдержать Пекин, а также разорвать российско-китайские связи и отговорить Индию от приобретения российской нефти.

Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и потеплению ее отношений с Китаем Майкл Фуллилав исполнительный директор аналитического центра Lowy Institute

В свою очередь портал Axios также указывает, что Трампу не удалось отдалить Россию от союзников. Так, после того, как Моди столкнулся с тарифами и оскорблениями со стороны президента США, он гораздо более дружелюбно общался с Путиным и Си Цзиньпином. Отмечается, что поездка на саммит ШОС также стала его первым визитом в Китай за последние семь лет.

Кроме того, совместную фотографию лидеров, «держащихся за руки», портал называет символическим жестом, наносящим удар по всем попыткам Трампа разобщить союзников.

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Реакция США на саммит ШОС

Сразу после саммита ШОС министр финансов США Скотт Бессент дал интервью телеканалу Fox Business, в котором попытался преуменьшить значимость состоявшейся встречи трех лидеров. В частности, он назвал ее «показной».

В конечном счете Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим Скотт Бессент министр финансов США

Тогда журналист поинтересовался у чиновника о ходе переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели по торговым вопросам. На это Бессент ответил, что процесс идет, однако идет медленно. Также он выразил надежду на то, что в итоге стороны найдут решение существующих разногласий.

Трамп напрямую не комментировал прошедший саммит, однако на его фоне рассказал, что Индия предложила США снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля. При этом он подчеркнул, что такое решение Нью-Дели следовало принять «много лет назад», а «сейчас уже становится поздно». Американский лидер подчеркнул, что существует дисбаланс в торговле США с Индией — американцы продают очень мало товаров, а закупают их в огромном количестве.

Президент США также указал, что в то же время Индия закупает у России нефть и военную продукцию в больших количествах.

Ответ России на критику саммита со стороны Запада

В России на реакцию западных стран, в том числе, на негативные публикации в СМИ, касающиеся саммита, ответил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его мнению, подобные публикации обусловлены исключительно страхом перед тем, что страны ШОС объединяются и преследуют схожие цели.