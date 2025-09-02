Axios: Желание Трампа отдалить РФ, Индию и КНР друг от друга не дает результатов

Попытки администрации президента США Дональда Трампа разобщить Россию, Индию и Китай не дают ожидаемых результатов. Об этом сообщает Axios.

В статье говорится, что после столкновения с тарифами и оскорблениями со стороны Трампа премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 сентября значительно более дружелюбно общался со своими российским и китайским коллегами во время своего первого за семь лет визита в Китай.

Портал отмечает, что Трамп активно пытается поссорить Индию с Россией и одновременно отдалить Россию от Китая. Поэтому фотография всех трех лидеров, «держащихся за руки» на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, воспринимается как символический жест, который, по меньшей мере, наносит удар по этим попыткам.

Ранее в Кремле рассказали, что российской делегации и лично президенту РФ Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите ШОС. Кроме того, накануне сообщалось, что главу РФ в Китае встретили песней «Калинка-малинка».