В США попытались преуменьшить значимость встречи Путина с лидерами Китая и Индии

Бессент: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Моди в рамках ШОС носит показной вид

Глава американского министерства финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business попытался преуменьшить значение встречи лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), назвав ее формальной и показной.

«Я считаю, что она во многом носит показной характер… В конечном счете Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим», — сказал он.

Оценивая переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по торговым вопросам, Бессент отметил, что процесс идет медленно, однако выразил надежду, что стороны смогут найти решение существующих разногласий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России 1 сентября также встретится с главой Непала Рамом Чандрой Пауделом.