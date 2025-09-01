Кремль анонсировал переговоры Путина с иностранными лидерами

Песков: Путин 1 сентября встретится с президентами Ирана и Непала

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, встретится с президентами Ирана и Непала — Масудом Пезешкианом и Рамом Чандрой Пауделом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что президент России сохраняет рабочий настрой после долгого дня встреч.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин во время визита в Китай встретится с коллегами из других государств. До этого стало известно, что в КНР главу России лично встретили председатель страны Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань с почетным караулом и красной ковровой дорожкой.