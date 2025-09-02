Экономика
Ценам на съемное жилье в Москве предрекли рост

Риелтор Ашихмин: С началом учебного года аренда в Москве подорожает на 15-20 %
Виктория Клабукова
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ставки аренды в Москве могут подняться в пределах 20 процентов с началом учебного года. Такой прогноз агентству ТАСС дал владелец агентства недвижимости «Ашихмин и партнеры», член правления AREA Григорий Ашихмин.

«Повышение ожидается на уровне 15-20 процентов», — предупреждает риелтор. По его наблюдениям, в августе снять «однушку» в сегменте комфорт-класса в Москве можно было примерно за 65 тысяч рублей в месяц. Однако с началом делового сезона цены вырастут до 70-80 тысяч рублей в месяц, убежден Ашихмин. К Новому году, когда спрос спадет, съемное жилье вновь подешевеет, причем на те же 15-20 процентов.

Более скромные прогнозы делает директор управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. По ее предположениям, на фоне дефицита ликвидного предложения арендные ставки подрастут в среднем на 5-10 процентов. В «Циане» ожидают рост ставок на 5-7 процентных пунктов в ближайшие три недели. В октябре, как считают в сервисе, цены стабилизируются, а с ноября начнут опускаться. В агентстве недвижимости Nika Estate полагают, что в 2025 году повышенный спрос обязан не только сезонности, но и подорожанию ремонта, «коммуналки» и недоступности ипотеки.

Ранее риелтор Олег Бендриков спрогнозировал подъем ставок аренды максимум на 7-10 процентов. 20-процентный рост эксперт считает невероятным. Сильного спада цен на съемные квартиры он также не ожидает. По его словам, пока ключевая ставка остается на уровне 20-21 процента, аренда не подешевеет.

