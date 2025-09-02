Из жизни
21:08, 2 сентября 2025Из жизни

Мужчина и мальчик украли украшения на 940,5 миллиона рублей и спрятали их в трусы

В Париже два вора попались с ювелирными украшениями в трусах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrew Boyers / Reuters

В Париже полицейские арестовали мужчину и мальчика, укравших ювелирные украшения на сумму десять миллионов евро (940,5 миллиона рублей). Об этом пишет Le Parisien.

Личность воров не раскрывается. Известно только то, что они из Туниса, и один из них несовершеннолетний. Они попались на обычном досмотре на вокзале. В трусах одного из подозреваемых нашли ожерелье и серьги. Это была лишь часть украденного.

Остальные ювелирные изделия, в том числе часы Rolex, были спрятаны в чемоданах. В одном из них также обнаружили болгарку.

Парижская прокуратура заявила, что начала расследование. Оказалось, что подозреваемые не в первый раз оказываются в центре внимания местной полиции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшего менеджера ювелирного магазина приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за кражу драгоценностей. Женщину разоблачили после увольнения, когда она начала отправлять бывшим коллегам фото из круиза, на которых была в украденных украшениях.

