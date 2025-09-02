Мужчина потерял руководящую должность из-за недержания мочи

Metropoles: Бразилец Соуза с раком простаты потерял работу из-за недержания мочи

В Бразилии у руководителя службы безопасности Жозе Жералду де Соузы медики диагностировали рак простаты. Спустя некоторое время он потерял работу из-за недержания мочи, передает издание Metropoles.

Бразилец обратился в больницу из-за болей в спине, но ему диагностировали онкологическое заболевание, которое к тому моменту уже находилось на запущенной стадии. Однако благодаря лучевой терапии и операции по удалению простаты он смог выйти в ремиссию.

Правда, после хирургического вмешательства у 55-летнего мужчины началось недержание мочи. Такое осложнение встречается довольно часто, заявил уролог Криштиану Гомеш. Из-за этого Соузе приходилось менять во время рабочей смены по шесть-девять памперсов, поэтому он оставил руководящую должность и вышел на пенсию по инвалидности.

Житель Бразилии практически перестал покидать дом и много плакал из-за своей проблемы. Только спустя несколько лет Соуза узнал, что недержание мочи можно вылечить с помощью операции, которую он в конечном итоге сделал. После этого мужчина практически вернулся к нормальной жизни.

