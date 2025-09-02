Мужчина поймал самую уродливую рыбу в жизни и установил новый рекорд

Рыбак Хог из США поймал конгера весом 13,6 килограмма и стал рекордсменом

Житель США поймал морского угря весом 13,6 килограмма и установил новый рекорд штата Миссисипи. Об этом сообщает издание Hattiesburg American.

Обладателем нового высшего достижения штата стал Брэндон Хог из поселка Лейкшор в округе Хэнкок. Мужчина рассказал, что в конце июля собирался отправиться с друзьями на яхте порыбачить примерно в 250 километрах от берега. Однако из-за шторма они решили остановиться у нефтяной платформы примерно в 140 километрах. Именно там ему на крючок попалась странная рыба.

«Моей первой мыслью было: "Боже, какая же она уродливая, а слизь — это просто что-то нереальное". Это была самая уродливая рыба, что я видел в жизни. Настолько уродливая, что даже я на ее фоне выгляжу ничего», — пошутил рыбак. Друзья не сразу поняли, что они поймали, и только позже выяснили, что это крупный конгер, которых также называют морскими угрями.

Хог рассказал, что ему пришлось вручную поднимать рыбу на леске с глубины около 275 метров и к концу этого процесса у него жутко болели плечи. Сначала рыбак хотел пустить угря на суши, но потом подумал, что он очень тяжелый, и решил проверить таблицу рекордов штата. Оказалось, что самый крупный конгер, пойманный в Миссисипи, весил всего около 5,5 килограмма. Хог обратился в Департамент рыбных ресурсов штата, и его рекорд признали официально.

«Довольно круто быть рекордсменом штата. Было бы еще круче, если бы это была форель или камбала, но я возьму, что дают», — подытожил американец.

Ранее в американском штате Иллинойс 47-летний рыболов Дэнни Вивар поймал огромного карпа. Его улов весил около 18 килограммов.

