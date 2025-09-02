На российского бойца СВО повесили чужой долг в 90 тысяч рублей

В Ставропольском крае бойцу СВО присвоили чужой долг в 90 тысяч рублей

В Ставропольском крае на бойца специальной военной операции (СВО) на Украине повесили чужой долг в размере 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, военнослужащий купил квартиру на вторичном рынке. Вскоре после приобретения жилого помещения ему выставили счет за коммунальные услуги, как новому владельцу.

Когда дело дошло до прокуратуры, выяснилось, что участнику СВО неправомерно начислили задолженность предыдущего собственника жилья за воду. В результате необоснованную задолженность аннулировали.

Ранее в Уфе коллекторов обвинили в угрозах семье бойца СВО из-за микрокредита в 12 тысяч рублей. При этом сам военный сейчас находится на фронте и почти не бывает на связи.