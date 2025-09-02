Мир
03:25, 2 сентября 2025Мир

На Западе объяснили отсутствие Украины в декларации ШОС

Меркурис: ШОС не упомянула Украину, потому что Россия разберется с ней сама
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, почему в декларации саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не была упомянута Украина. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис объяснил, что украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не смогла бы решить самостоятельно. Именно по этой причине нет упоминания этого вопроса в документе, отметил он.

«Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях <…> в Тяньцзине. <…> Нам не нужно говорить об Украине», — сказал аналитик.

Эксперт добавил, что на саммите ШОС президент России Владимир Путин снова доказал, что он самостоятельный и сильный политик.

Ранее лидеры ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который проходил с 31 августа по 1 сентября в Китае. Она является ключевым документом саммита и отражает общие позиции стран-участниц по ключевым вопросам международной безопасности.

