На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

Отношение к президенту России Владимиру Путину в мире становится все более теплым. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«[Путин] радостно держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и громко смеялся, когда они присоединились к китайскому лидеру Си Цзиньпину. Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама радушно приветствовали Путина на закрытых встречах, которые продолжались до полуночи», — пишет издание.

По мнению NYT, улучшение отношения к Путину на мировой арене отчасти вызвано неосторожными действиями президента США Дональда Трампа, вступившего в конфликт с лидерами Бразилии, Индии и ЮАР и тем самым подтолкнувшего их к сближению с Москвой. Другим фактором, считает издание, стали успехи России в ходе конфликта на Украине.

Ранее директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж заявил, что Россия не только выдержала три с половиной года боевых действий и продолжает двигаться вперед, но и ведет искусную дипломатию.