Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 2 сентября 2025Мир

На Западе восхитились искусной дипломатией России

NYT: Россия с начала СВО двигается вперед и ведет искусную дипломатию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

Россия с начала специальной военной операции (СВО) ведет искусную дипломатию и продолжает двигаться вперед. Об этом заявил директор Института Кеннана в Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммейдж, сообщает The New York Times (NYT).

В материале говорится, что общение президента России Владимира Путина с лидерами Китая, Индии и Турции на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в КНР продемонстрировало, как изменился мир.

«Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной», — сказал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западная политическая модель уже успела исчерпать себя и на ее «обломках» возникают другие, более жизнеспособные системы. По его словам, одной из них является ШОС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о подписанном меморандуме по «Силе Сибири-2»

    Литва объявила о начале военных учений в параллель российско-белорусским

    Российские войска уничтожили спрятанный и защищенный от дронов танк ВСУ

    Встреча Путина и Си Цзиньпина попала на видео

    На Западе восхитились искусной дипломатией России

    Лишь один житель деревни в Судане выжил после оползня

    В российском городе школьников перевели на дистант в первый день занятий из-за атаки БПЛА

    Ряд российских регионов предупредили о 40-градусной жаре

    Напавшие на российского полицейского мигранты задержаны

    Замужняя женщина нашла любовника на 11 лет моложе и оказалась в тупике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости