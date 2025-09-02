NYT: Россия с начала СВО двигается вперед и ведет искусную дипломатию

Россия с начала специальной военной операции (СВО) ведет искусную дипломатию и продолжает двигаться вперед. Об этом заявил директор Института Кеннана в Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммейдж, сообщает The New York Times (NYT).

В материале говорится, что общение президента России Владимира Путина с лидерами Китая, Индии и Турции на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в КНР продемонстрировало, как изменился мир.

«Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной», — сказал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западная политическая модель уже успела исчерпать себя и на ее «обломках» возникают другие, более жизнеспособные системы. По его словам, одной из них является ШОС.