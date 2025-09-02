Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:47, 2 сентября 2025Россия

Песков назвал западную политическую модель исчерпавшей себя

Песков: Более сильные системы рождаются на обломках политической модели Запада
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политическая модель Запада уже успела исчерпать себя. Теперь на ее «обломках» возникают другие, более жизнеспособные системы. Одной из таких является Шанхайская организация сотрудничества. Слова чиновника приводят «Известия».

«Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. Но по мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее — ну, не обломках, а основах ее неэффективности — выстраиваются более эффективные какие-то системы», — сказал Песков, подчеркнув, что сейчас этот процесс вступил в наиболее активную фазу.

Он также указал на то, что президент России Владимир Путин всегда прибегает к использованию многосторонних форматов, таких как ШОС, чтобы максимально плотно контактировать со своими зарубежными коллегами и представителями других стран.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что европейцы и американцы согласны с заявлением Путина о необходимости вернуть традиционные ценности в международную повестку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    Песков назвал западную политическую модель исчерпавшей себя

    В России уличили Японию в напускном пацифизме

    Россияне бросились скупать товары с Шуфутинским

    Люди стали реже заниматься сексом

    Стало известно о регулярных контактах родных солдат ВСУ с российскими силовиками

    Раскрыта информация о пострадавших при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область

    На Западе заявили о согласии европейцев и американцев с одним тезисом Путина

    Путин начал переговоры с лидерами двух стран

    Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости