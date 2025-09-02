Песков: Более сильные системы рождаются на обломках политической модели Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политическая модель Запада уже успела исчерпать себя. Теперь на ее «обломках» возникают другие, более жизнеспособные системы. Одной из таких является Шанхайская организация сотрудничества. Слова чиновника приводят «Известия».

«Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. Но по мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее — ну, не обломках, а основах ее неэффективности — выстраиваются более эффективные какие-то системы», — сказал Песков, подчеркнув, что сейчас этот процесс вступил в наиболее активную фазу.

Он также указал на то, что президент России Владимир Путин всегда прибегает к использованию многосторонних форматов, таких как ШОС, чтобы максимально плотно контактировать со своими зарубежными коллегами и представителями других стран.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что европейцы и американцы согласны с заявлением Путина о необходимости вернуть традиционные ценности в международную повестку.