На Западе заявили о согласии европейцев и американцев с одним тезисом Путина

Журналист Боуз: Европейцы и американцы хотят вернуть традиционные ценности
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители западных стран поддерживают тезис президента России Владимира Путина о том, что в мировую повестку пора вернуть традиционные ценности. Об этом заявил журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По словам Боуза, Путин не боится заявить о «глобальном упадке традиционных ценностей», а также не боится выступить с призывом их вернуть. «Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним», — считает журналист.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества Путин рассказал, что одной из целей музыкального конкурса «Интервидение» является продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.

