Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 2 сентября 2025Забота о себе

Названы несколько вызывающих недоверие романтических жестов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Специалист по знакомствам Клэр Ренье посоветовала обращать внимание на несколько романтических жестов, которые должны вызывать недоверие. Ее слова приводит Mirror.

Первым тревожным звонком Ренье назвала стремление одного партнера делать выбор за другого — отвечать за него на вопросы друзей во время прогулки, делать за него заказ, выбирать маршрут. «Уверенность привлекательна, но важен ваш выбор. Случайные жесты — это хорошо, но партнеру, который постоянно игнорирует ваше мнение, может понадобиться напоминание о том, что ваш голос имеет значение», — рассказала она. Специалист также отметила, что насторожить должны стремление постоянно защищать партнера и держаться к нему как можно ближе.

Предложение помощи в ответах на звонки и сообщения также подозрительно, считает Ренье. «Партнер, который не может соблюдать цифровые границы, с трудом соблюдает и эмоциональные. Совместное использование устройств — это всегда ваш выбор. Доверие растет благодаря открытости, а не безграничному доступу», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022

Человек, чрезмерно выражающий чувства и детально организующий каждое свидание или ужин, тоже не вызывает доверия. «Сюрпризы — это весело, но совместные решения еще лучше. Если он готов принять ваши идеи, значит, он вкладывается в ваши отношения, а не контролирует вас», — заключила Ренье.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал признаки нарциссов, которые можно заметить на первом свидании. Он отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали руководителей крупнейшего в стране объединения строителей. В чем их обвиняют?

    В российском регионе задержан расправившийся с «женщиной-дюймовочкой»

    Российского депутата приняли за участника СВО и обыскали в аэропорту

    Москвичам рассказали о погоде на неделе

    Мать российской актрисы сбила самокатчица

    В правительстве России рассказали о работе над поставками свинины в Китай

    Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

    Патрушев раскрыл причины интереса Японии к Курилам

    В Кремле рассказали о подготовке еще одной встречи Путина

    В Японии обнаружили порнодвойника исполняющего похабные песни российского треш-блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости