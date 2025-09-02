Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:44, 2 сентября 2025Силовые структуры

Названы самые безопасные регионы России

В МВД назвали Чукотку самым безопасным регионом России за 2024 год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД России.

Известно, что на Чукотке зарегистрировано меньше всего преступлений за год — 865. Второе место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 877 правонарушений. В пятерку регионов с наименьшим числом преступлений также вошли Ингушетия (1938 преступлений), Магаданская область (2499 преступлений) и Чеченская республика (2583 правонарушений).

При этом в Центральном федеральном округе зарегистрировали наибольшее число преступлений — более 418 тысяч. Всего в России за прошлый год зафиксировали более 1,9 миллиона правонарушений.

Ранее были названы российские регионы с самым большим числом нарушителей ПДД. Среди лидеров — Москва, Подмосковье и Дагестан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Россиянам рассказали о риске увольнения из-за селфи на рабочем месте

    Оползень уничтожил целую деревню в Судане

    Убийца попался из-за упавшего парика

    Вуди Аллен заявил о желании снять Трампа в новом фильме

    Названы самые безопасные регионы России

    Россиян предупредили о риске потерять ипотечное жилье при утрате дохода

    Раскрыта судьба Украины после саммита ШОС

    Мужчина изощренно отомстил постоянно ворующему ручки коллеге

    Раскрыт неочевидный секрет долгого и счастливого брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости