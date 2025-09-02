Названы самые безопасные регионы России

В МВД назвали Чукотку самым безопасным регионом России за 2024 год

Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД России.

Известно, что на Чукотке зарегистрировано меньше всего преступлений за год — 865. Второе место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 877 правонарушений. В пятерку регионов с наименьшим числом преступлений также вошли Ингушетия (1938 преступлений), Магаданская область (2499 преступлений) и Чеченская республика (2583 правонарушений).

При этом в Центральном федеральном округе зарегистрировали наибольшее число преступлений — более 418 тысяч. Всего в России за прошлый год зафиксировали более 1,9 миллиона правонарушений.

