Забота о себе
13:37, 2 сентября 2025Забота о себе

Некоторые популярные в соцсетях домашние растения оказались опасны

Mirror: Алоэ вера и драцена могут быть ядовиты для домашних животных
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Некоторые популярные в соцсетях благодаря привлекательному внешнему виду домашние цветы могут быть опасны для животных, предупредил специалист по растительному дизайну интерьеров Тони Гилберт. Их специалист перечислил изданию Mirror.

Возглавляет список ядовитых и популярных растений, по словам Гилберта, алоэ вера, отмеченное более чем на пяти миллионах публикаций в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Известное своими целебными свойствами, оно может грозить откусившему кусок листа питомцу рвотой, диареей, тремором и сильной усталостью. На втором месте среди популярных ядовитых для питомцев растений расположилась агава американская. «Она также токсична для домашних животных, при ее попадании в организм возникают такие симптомы, как раздражение полости рта, слюнотечение и расстройство желудка», — уточнил специалист.

В свою очередь, драцена трехполосная («тещин язык»), известная своим свойством очищать воздух и неприхотливостью в уходе, также токсична для кошек и собак и может вызвать тошноту, рвоту, слюнотечение и вялость. Аналогичное действие на животных могут оказать суккулент «жемчужная нить» и толстянка овальная — последняя еще и способна вызвать депрессию и потерю координации, обратил внимание Гилберт.

Ранее эксперты предложили дачникам защищать газон с помощью корицы. Эта специя, по их словам, может не только отпугнуть муравьев, тлю и комаров, но также помешать насекомым откладывать яйца.

