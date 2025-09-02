Интернет и СМИ
В ЕС оценили ответ канцлера Австрии Медведеву

Журналист Христофору поддержал ответ канцлера Австрии Штокера Медведеву
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кристиан Штокер

Кристиан Штокер. Фото: Yiannis Kourtoglou / Pool / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал ответ канцлера Австрии Кристиана Штокера зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву насчет возможного вступления страны в НАТО. Об этом он написал в соцсети X.

Христофору опубликовал заявление Штокера о том, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке. «Очень просто, никакого НАТО. Все хорошо», — оценил слова канцлера журналист из страны ЕС.

28 августа Медведев сказал, что Россия может принять меры в ответ на угрозы безопасности со стороны Австрии, если страна вступит в НАТО. В ответ Штокер заверил, что тема присоединения страны к организации не стоит на повестке. Он также напомнил, что Австрия является нейтральной страной.

Ранее Христофору высказался об участи ЕС из-за подписания Россией и Китаем меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Журналист назвал судьбу Европы предрешенной.

    Все новости