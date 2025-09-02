Забота о себе
19:30, 2 сентября 2025Забота о себе

Обвиненные в повышении уровня холестерина яйца реабилитировали

Диетолог Араужо: Яйца укрепляют иммунитет и снижают риск развития катаракты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Ронан Араужо заявил, что яйца часто обвиняют в повышении уровня холестерина в крови и, следовательно, увеличении риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако он в беседе с изданием Terra реабилитировал этот продукт.

«Как и во всем в питании, главное — баланс. Употребление одного-двух яиц в день в рамках разнообразного рациона может принести огромную пользу для здоровья без тех рисков, которые им когда-то приписывали», — пояснил Араужо.

Среди полезных свойств яиц он выделил высокое содержание белка, который положительно влияет на обмен веществ и восстанавливает мышцы, а также фосфора, цинка и селена, обладающих антиоксидантными свойствами и укрепляющих иммунитет. Кроме того, благодаря этому продукту улучшается работа головного мозга и сердца, снижается риск развития катаракты, заключил врач.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о способах взбодриться без кофе после бессонной ночи. По ее словам, восполнить энергию помогут фрукты и овощи.

