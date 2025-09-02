Определен главный фактор уязвимости к болезни мозга

A&D: Женский мозг уязвим к болезни Альцгеймера из-за дефицита полезных жиров

Женский мозг оказывается особенно уязвим к болезни Альцгеймера — и новые данные связывают это с уровнем жиров в организме. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показало, что у женщин с деменцией наблюдается заметный дефицит полезных ненасыщенных жиров, таких как омега-3, тогда как у мужчин аналогичных изменений не выявлено.

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали образцы крови 841 человека из шести европейских стран. Оказалось, что у женщин с болезнью Альцгеймера значительно ниже концентрация липопротеинов, переносящих омега-жирные кислоты, и выше уровень насыщенных жиров. Это может объяснять, почему женщины болеют Альцгеймером почти в два раза чаще мужчин.

Исторически внимание исследователей было сосредоточено на белковых отложениях в мозге — тау-клубках и амилоидных бляшках. Однако работа указывает, что нарушения жирового обмена также играют важную роль в развитии болезни. Особенно остро эта проблема стоит для женщин: многие клинические испытания до сих пор не учитывают половые различия.

Авторы отмечают, что одним из способов профилактики может стать достаточное потребление омега-3 с пищей — например, из жирной рыбы или добавок. Однако, как подчеркивают специалисты, нужны клинические исследования, чтобы подтвердить, способна ли коррекция липидного профиля реально замедлить развитие болезни Альцгеймера.

