Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:29, 2 сентября 2025Наука и техника

Определен главный фактор уязвимости к болезни мозга

A&D: Женский мозг уязвим к болезни Альцгеймера из-за дефицита полезных жиров
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

Женский мозг оказывается особенно уязвим к болезни Альцгеймера — и новые данные связывают это с уровнем жиров в организме. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показало, что у женщин с деменцией наблюдается заметный дефицит полезных ненасыщенных жиров, таких как омега-3, тогда как у мужчин аналогичных изменений не выявлено.

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали образцы крови 841 человека из шести европейских стран. Оказалось, что у женщин с болезнью Альцгеймера значительно ниже концентрация липопротеинов, переносящих омега-жирные кислоты, и выше уровень насыщенных жиров. Это может объяснять, почему женщины болеют Альцгеймером почти в два раза чаще мужчин.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Исторически внимание исследователей было сосредоточено на белковых отложениях в мозге — тау-клубках и амилоидных бляшках. Однако работа указывает, что нарушения жирового обмена также играют важную роль в развитии болезни. Особенно остро эта проблема стоит для женщин: многие клинические испытания до сих пор не учитывают половые различия.

Авторы отмечают, что одним из способов профилактики может стать достаточное потребление омега-3 с пищей — например, из жирной рыбы или добавок. Однако, как подчеркивают специалисты, нужны клинические исследования, чтобы подтвердить, способна ли коррекция липидного профиля реально замедлить развитие болезни Альцгеймера.

В августе ученые сообщили о потенциально прорывном подходе к терапии болезни Альцгеймера. Команда Гарвардской медицинской школы показала, что восполнение запасов лития в мозге с помощью особой формы добавки способно не только замедлить, но и обратить вспять ключевые повреждения у мышей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенной позе снялась на яхте

    Рамзан Кадыров оскорбил Зеленского в стихах

    Два пассажира пострадали после падения самолета на 1300 метров во время турбулентности

    В России представили считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

    Трамп нашел виновных в помехах его мирной инициативе по Украине

    Российский военнослужащий незаконно возил людей на военных самолетах

    Мужчина потерял руководящую должность из-за недержания мочи

    Определен главный фактор уязвимости к болезни мозга

    Карпин назвал необходимую футболистам книгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости