Найден способ обратить вспять поражение мозга

Nature: Восполнение запасов лития в мозге возвращает когнитивные способности

Ученые из Гарвардской медицинской школы нашли способ не только замедлить, но и обратить вспять ключевые поражения мозга при болезни Альцгеймера — по крайней мере у мышей. Как показало исследование, опубликованное в Nature, восполнение естественных запасов лития в мозге с помощью особой формы добавки позволило снизить уровень амилоидных бляшек и тау-белков, восстановить структуру мозга и вернуть мышам утраченные когнитивные функции.

У людей с болезнью Альцгеймера уровень лития в пораженных участках мозга оказался значительно ниже, чем в неповрежденных. Кроме того, литий связывается с амилоидными бляшками и становится недоступным для нормальной нейронной активности. Аналогичная картина наблюдалась у мышей с моделируемым Альцгеймером. Это создает порочный круг: снижение уровня лития запускает накопление бляшек, что еще сильнее истощает мозговые запасы элемента.

Разорвать этот цикл помог оротат лития — форма, которая, в отличие от стандартного карбоната, не задерживается в бляшках. Его низкие дозы улучшали память у мышей, снижали количество патологических отложений и нормализовали активность генов, связанных с болезнью.

Ученые отмечают, что в регионах с естественно высоким содержанием лития в питьевой воде уровень деменции ниже, а у людей с биполярным расстройством, получающих литий, старение мозга протекает медленнее. Однако клинические испытания давали противоречивые результаты — вероятно, из-за выбора формы препарата.

Исследователи надеются, что из-за доступности и безопасности соединения оно получит шанс на проверку в масштабных испытаниях.

Ранее ученые показали, что простые добавки — никотинамид и экстракт зеленого чая — способны омолаживать стареющие нейроны и помогать мозгу очищаться от токсичных белков.