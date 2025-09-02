Мир
19:23, 2 сентября 2025Мир

Пентагон раскрыл тему «захватывающего» выступления Трампа

Пентагон: Трамп выступит с речью по штаб-квартире Космического командования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступит с речью, связанной с вопросом штаб-квартиры Космического командования страны. Об этом стало известно из анонса, опубликованного на официальном сайте Службы распространения визуальной информации министерства обороны (DVIDS).

«Объявление о штаб-квартире Космического командования США», — говорится в описании темы трансляции.

Как отмечает Пентагон, трансляция выступления главы Белого дома запланирована с 13:50 до 15:00 по восточному летнему времени.

Ранее корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих заявила, что Трамп сделает «захватывающее» заявление, которое касается Министерства обороны США. Она сослалась на информацию от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

