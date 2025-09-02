Мир
14:28, 2 сентября 2025Мир

Стала известна тема «захватывающего» заявления Трампа

Fox News: Захватывающее заявление Трампа будет связано с Пентагоном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа будет связано с Пентагоном. О теме выступления американского лидера сообщила корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих в своем аккаунте социальной сети Х.

«Президент Трамп сделает захватывающее заявление, которое касается Министерства обороны США», — отметила журналист, ссылаясь на информацию от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее стало известно, что Трамп выступит из Овального кабинета Белого дома в 14:00 (21:00 по мск) с заявлением на необъявленную тему.

25 августа американский лидер заявил, что больше предпочитает старое название Министерства обороны — «Министерство войны». По его словам, название этого ведомства должно отражать способность США не только держать оборону, но и возможность начать наступление.

