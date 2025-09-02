В США анонсировали выступление Трампа

Президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание главы государства.
Известно, что Трамп выступит в 14:00 (21:00 по Москве). К освещению события допустят пул журналистов Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает что-то «серьезное» на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования. До этого он объяснил, что пока не вводит новые экономические санкции против России, так как надеется на мир на Украине.