В США анонсировали выступление Трампа

Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему в 21:00 вторника

Президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание главы государства.

Известно, что Трамп выступит в 14:00 (21:00 по Москве). К освещению события допустят пул журналистов Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает что-то «серьезное» на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования. До этого он объяснил, что пока не вводит новые экономические санкции против России, так как надеется на мир на Украине.