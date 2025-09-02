Силовые структуры
07:37, 2 сентября 2025

Передача контактов российских военных и поддерживающих СВО пожарных обернулась госизменой

В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину за госизмену и призывы к терактам
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали 33-летнего местного жителя, который в социальных сетях призывал к совершению терактов и собирал контактные данные российских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина работал в пожарной части. Он также собирал контакты своих коллег, которые поддерживают спецоперацию (СВО). Все эти данные он передавал украинским спецслужбам. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и статье 275 («Государственная измена») УК России. Он арестован.

Ранее в Севастополе мужчину приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

