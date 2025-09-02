Экономика
15:03, 2 сентября 2025Экономика

В России придумали временный способ помочь отечественным автозаводам

Минпромторг РФ на три недели увеличит до 20 % скидку при льготном лизинге LCV
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В рамках поддержки отечественного автопрома Минпромторг России увеличит скидку на легкие коммерческие автомобили (LCV) по программе льготного лизинга с 10 до 20 процентов, а максимальную сумму скидки — с 500 тысяч до миллиона рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Сроки действия такого предложения ограничиваются тремя неделями — с 8 сентября по 1 октября. Желающим воспользоваться предложением необходимо заключить договоры лизинга в этот период.

До конца года льготный лизинг возможен в отношении LCV, выпущенных в 2024 году, для остальных категорий автомобиль должен быть произведен не раньше 1 октября 2024 года. В пресс-службе ведомства указали, что провести донастройку лизинговой программы поручил первый вице-премьер Денис Мантуров в качестве одной из антикризисных мер.

Она должна поддержать обновление парков LCV. Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года объем нового бизнеса в лизинговом сегменте рухнул в два раза. В результате впервые за пять лет портфель участников рынка показал отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось в сегменте легковых и грузовых автомобилей.

Провал в лизинге непосредственно влияет на автопроизводителей, которые сталкиваются с падением продаж на десятки процентов с начала года. В результате часть компаний отрасли уже ввела сокращенную рабочую неделю и пересматривает годовые планы, указывая на необходимость господдержки по ряду направлений.

