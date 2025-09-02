Подростки набросились на кладбище на фаната Виктора Цоя в российском регионе

В Петербурге задержали двух подростков за нападение на фаната Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков 15 и 16 лет за нападение на 35-летнего фаната Виктора Цоя. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина обратился в полицию вечером 30 августа. Он рассказал, что был на Богословском кладбище, где на него напали четверо неизвестных, отобрав 100 долларов и 350 евро. Примет мужчина не запомнил, однако предположил, что все напавшие были несовершеннолетними. Было возбуждено уголовное дело о разбое.

Потерпевший — помощник капитана сухогруза, приехавший в Петербург из Калининградской области. На кладбище он пришел к могиле Виктора Цоя и заметил, что молодые люди пристают к прохожим. Он сделал замечание, за что потом поплатился. У потерпевшего диагностировали перелом носа со смещением.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд вынес приговор мужчине за избиение человека табуретом.