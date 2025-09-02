Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 2 сентября 2025Силовые структуры

Подростки набросились на кладбище на фаната Виктора Цоя в российском регионе

В Петербурге задержали двух подростков за нападение на фаната Виктора Цоя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков 15 и 16 лет за нападение на 35-летнего фаната Виктора Цоя. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина обратился в полицию вечером 30 августа. Он рассказал, что был на Богословском кладбище, где на него напали четверо неизвестных, отобрав 100 долларов и 350 евро. Примет мужчина не запомнил, однако предположил, что все напавшие были несовершеннолетними. Было возбуждено уголовное дело о разбое.

Потерпевший — помощник капитана сухогруза, приехавший в Петербург из Калининградской области. На кладбище он пришел к могиле Виктора Цоя и заметил, что молодые люди пристают к прохожим. Он сделал замечание, за что потом поплатился. У потерпевшего диагностировали перелом носа со смещением.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд вынес приговор мужчине за избиение человека табуретом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо задал Путину «не очень приятный» вопрос

    В Раде нашли способ восполнить личный состав ВСУ

    Мать отправила дочь в больницу после одного видеозвонка

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости