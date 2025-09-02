Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:33, 2 сентября 2025Силовые структуры

Рецидивист избежал колонии после нападения с табуретом на россиянина

Под Екатеринбургом суд вынес приговор мужчине за избиение человека табуретом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Краснотурьинский городской суд Свердловской области ограничил в свободе на девять месяцев жителя, избившего знакомого металлической ножкой от табурета. Об этом сообщает «Газета.ru».

Следствие и суд установили, что 30 января в Краснотурьинске мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с потерпевшим, открутил ножку от табурета и стал ею наносить побои оппоненту. Удары пришлись по голове и рукам. После этого подсудимый схватил само сидение и им ударил по лицу знакомого.

В результате случившегося потерпевший получил повреждения, но без вреда для здоровья. Известно, что напавший ранее был судим за насильственные преступления. Свою вину он признал. Теперь ему нельзя переезжать и выходить из дома ночью.

Ранее сообщалось, что в Щелково Росгвардия задержала двух иностранцев, напавших на полицейского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине удивились одному решению на саммите ШОС

    Пушилин рассказал о положении российских войск в Днепропетровской области

    Еще одна страна решила признать Палестину

    Российский производитель вина займется выпуском мороженого

    Предотвращен теракт на оборонном предприятии в российском регионе

    Россиян призвали бороться с плесенью

    Раскрыта связанная с Украиной деталь во встрече Путина и Си Цзиньпина

    Назван новый главный редактор Vogue

    Студента парализовало из-за постоянного использования телефона

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости