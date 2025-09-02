Рецидивист избежал колонии после нападения с табуретом на россиянина

Под Екатеринбургом суд вынес приговор мужчине за избиение человека табуретом

Краснотурьинский городской суд Свердловской области ограничил в свободе на девять месяцев жителя, избившего знакомого металлической ножкой от табурета. Об этом сообщает «Газета.ru».

Следствие и суд установили, что 30 января в Краснотурьинске мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с потерпевшим, открутил ножку от табурета и стал ею наносить побои оппоненту. Удары пришлись по голове и рукам. После этого подсудимый схватил само сидение и им ударил по лицу знакомого.

В результате случившегося потерпевший получил повреждения, но без вреда для здоровья. Известно, что напавший ранее был судим за насильственные преступления. Свою вину он признал. Теперь ему нельзя переезжать и выходить из дома ночью.

