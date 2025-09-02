Погибшего сына убийцы Парубия нашли

«Страна.ua»: Сын подозреваемого в убийстве Парубия работал IT-специалистом

Сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, работал IT-специалистом. Погибшего на фронте родственника Сцельникова нашла украинская пресса, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Виктор Сцельников пропал без вести в мае 2023 года, о чем писала в соцсетях его мать Елена Черненькая, редактор и писательница из Львова. А в ІТ-компании TurnKey Lender из Львова, где работал Сцельников-младший, сообщали о его гибели», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина, вероятно, пропал без вести в боях за Артемовск.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что убийцу Парубия якобы шантажировала российская сторона, по разным версиям пообещавшая передать тело его сына или раскрыть его местоположение. Впоследствии украинский политолог Константин Бондаренко назвал подобные заявления позором для украинских правоохранителей, а соответствующие заявления назвал подтасовкой фактов под политическим давлением.

