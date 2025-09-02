Появились подробности еще не вышедшей в продажу книги Пелевина

Новая книга Пелевина A Sinistra расскажет о бутике с черномагическими трипами

Новое произведение культового писателя Виктора Пелевина получило название A Sinistra. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на издательство «Эксмо», которое занимается выпуском книги.

По информации источника, героем романа снова станет знакомый фанатам автора Маркус Зоргенфрей — работник подразделения корпорации Transhumanism Inc. Сюжет сконцентрируется вокруг бутика «Левый путь», который предлагает «черномагические трипы для самых обеспеченных клиентов», как гласит аннотация.

В продажу книга поступит ровно в 20:25 18 сентября 2025 года. В это же время на онлайн-площадках станут доступны аудио- и электронная версии. Известно, что роман станет 22 творением таинственного писателя Виктора Пелевина, который на протяжении многих лет остается в стороне от светской жизни и публичных мероприятий.

Ранее стало известно, что легендарный российский писатель Виктор Пелевин завершил работу над новым романом. Педыдущее его произведение «Круть» вышло в продажу в октябре 2024 года.