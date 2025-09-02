Предотвращен теракт на оборонном предприятии в российском регионе

В Ижевске ФСБ предотвратила теракт на объекте ОПК, готовившийся подростками

В Ижевске ФСБ предотвратила теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который готовили подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Силовики задержали двух несовершеннолетних юношей, когда те закладывали самодельное взрывное устройство большой мощности у проходной предприятия. Им предъявлено обвинение в преступлении по статье о покушении на террористический акт. Подростки взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину за госизмену и призывы к терактам.