Президент европейской страны предложила принять переговоры по Украине

Президент Швейцарии Келлер-Суттер предложила принять переговоры по Украине

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер предложила принять в Женеве переговоры по Украине. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, трансляция доступна на YouTube-канале

DRM News.

«Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой», — отметила она.

Мерц в ответ заявил, что считает Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Келлер-Суттер встретилась с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В ходе переговоров в Берне основное внимание уделялось вопросу мирного урегулирования и восстановлению Украины. Швейцарский президент подчеркнула готовность страны использовать свои добрые услуги для достижения справедливого и прочного мира на Украине.