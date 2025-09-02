Бывший СССР
Пушилин рассказал о положении российских войск в Днепропетровской области

Пушилин: ВС России улучшают позиции в Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска после взятия под контроль юга Донецкой народной республики (ДНР) улучшают позиции в Днепропетровской области, начали создавать зону безопасности в регионе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. Здесь хотелось бы выразить слова благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области», — сказал он.

Ранее стало известно, что Российская армия добилась больших успехов на южнодонецком направлении на минувшей неделе. Военный аналитик Андрей Марочко отметил успехи армии в боях на участках у Малой Шапковки, Соболевки, Петропавловки и Кучеровки.

До этого российские войска взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. Украинские войска потеряли более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

