02:20, 31 августа 2025

Названо самое успешное направление у ВС России

Марочко: Южнодонецкое направление стало самым успешным у ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Global Look Press

Российская армия добилась больших успехов на южнодонецком направлении на минувшей неделе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Самые результативные действия, по моему мнению, были на южнодонецком участке. Это два участка фронта: на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями, а также район Красноармейска», — указал он.

По словам аналитика, за неделю российские военнослужащие установили контроль над рядом населенных пунктов на обоих участках. Он также отметил успехи армии в боях на участках у Малой Шапковки, Соболевки, Петропавловки и Кучеровки.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации «сжигают как в топке» солдат украинской армии в боях в Купянске Харьковской области.

