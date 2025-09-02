Путин оценил торговлю с Пакистаном

Путин: Торговля России и Пакистана снизилась в силу объективных обстоятельств

Торговый оборот России и Пакистана снизился в силу объективных обстоятельств. Так оценил торговлю двух государств президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

В рамках встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом российский лидер отметил, что после предыдущей беседы с коллегой отношения между странами удалось сдвинуть с мертвой точки.

«Вместе с тем, к сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств все-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Ну, буквально там на незначительную величину, но тем не менее, это для нас хороший сигнал, чтобы поработать, проанализировать ситуацию и поработать над этим», — добавил президент.

По данным к сентябрю 2024 года, доля незападных валют в структуре расчетов России и Пакистана выросла примерно до 80 процентов, значение доллара и евро в двусторонней торговле устойчиво падает. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он отметил, что доля национальных валют двух стран (рубля и пакистанской рупии) стабильно растет, что свидетельствует о большом стремлении Пакистана торговать с Россией.