Путин прибыл в Пекин из Тяньцзиня

Президент России Владимир Путин приехал в Пекин из Тяньцзиня. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, кортеж российского лидера прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Добраться из Тяньцзиня до столицы Китая удалось примерно за один час и десять минут.

Уточняется, что в ближайшие несколько часов президент будет отдыхать, после чего его ждет плотный график: 2 сентября запланированы переговоры России и Китая, а также трехсторонняя встреча с участием России, Китая и Монголии. Помимо этого, российский лидер примет участие в нескольких двусторонних встречах.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с премьером Непала Шармой Оли.