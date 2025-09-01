Мир
16:37, 1 сентября 2025Мир

Путин встретился с президентом Ирана

Путин провел переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылёв / РИА Новости / kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча глав государств состоялась в резиденции российского лидера, которой на время пребывания Путина в Тяньцзине служит отель Ritz-Carlton.

Сообщается, что в ходе встречи Путин попросил Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и отметил, что Россия и Иран постоянно взаимодействуют по ключевым вопросам международной повестки, включая вопросы иранской ядерной программы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России 1 сентября также встретится с главой Непала Рамом Чандрой Пауделом.

До этого в Кремле сообщили, что Путин во время визита в Китай встретится с коллегами из других государств.

