19:00, 1 сентября 2025Мир

Путин встретился с иностранным лидером и получил приглашение

Путин встретился с премьером Непала Оли и получил приглашение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Непала Шармой Оли и получил приглашение в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — заявил российский лидер в ответ на приглашение.

Путин отметил, что непальского политика также будут рады видеть в России. Встреча государственных лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Все новости