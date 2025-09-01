Путин встретился с иностранным лидером и получил приглашение

Путин встретился с премьером Непала Оли и получил приглашение

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Непала Шармой Оли и получил приглашение в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — заявил российский лидер в ответ на приглашение.

Путин отметил, что непальского политика также будут рады видеть в России. Встреча государственных лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.