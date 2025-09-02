Путин раскрыл возможность сотрудничества России с Украиной и США

Путин: Россия, США и Украина могут сотрудничать на ЗАЭС

Россия, США и Украина могут сотрудничать на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), если сложатся благоприятные обстоятельства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

«Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. Тоже самое, кстати говоря, касается и украинской стороны. На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами», — сказал он.

Ранее Путин высказался об истерии в западных странах о якобы планах России напасть на Европу. По его словам, для здравомыслящих людей должно быть понятно, что это провокация и некомпетентность, поскольку у Москвы нет желания нападать на кого-то.

До этого Путин рассказал о причиненном партнерам Москвы ущербе со стороны Украины.