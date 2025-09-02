Бывший СССР
Путин рассказал о причиненном партнерам Москвы ущербе со стороны Украины

Путин: Украина причиняет ущерб партнерам Москвы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Wana News Agency / Reuters

Украина, пытаясь нанести вред России, причиняет ущерб партнерам Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС.

«В ответ [на удары по энергетике Украины] украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам», — заявил российский лидер.

Фицо также заявил Путину, что Словакия «очень жестко» реагирует на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба». Он рассказал о своих планах поднять этот вопрос на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

22 августа ВСУ нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после этого призвал Украину перестать втягивать страну в конфликт с Россией.

