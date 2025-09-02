Путин заявил об ответе на удары ВСУ по российской инфраструктуре

Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном ответе на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре. Его слова передает ТАСС.

По словам президента, на протяжении длительного времени украинские войска наносили регулярные удары по энергетическим объектам России.

«Еще пару лет назад не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели (...) После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — обозначил Путин.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов рассказал об ударах по технике и инфраструктуре военных аэродромов и военно-промышленных предприятий Украины.