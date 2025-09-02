Раскрыт неочевидный секрет долгого и счастливого брака

Социолог, профессор Гарварда и писатель Артур С. Брукс назвал неочевидный секрет долгого и счастливого брака. Его мнение приводит Daily Mail.

Самым частым заблуждением о браке Брукс назвал утверждение, согласно которому семьи разваливаются, если супруги не занимаются сексом. Он уточнил, что влечение — это важная часть отношений, однако постоянное чувство влюбленности и страсти зачастую приносит больше проблем, так как создает излишнюю напряженность в отношениях.

Настоящим секретом удачного брака специалист считает дружбу и ощущение товарищества между партнерами. «В серьезных, долгосрочных отношениях именно это и делает людей по-настоящему счастливыми», — утверждает он.

Ранее психотерапевт Ребекка Виваш назвала раздражающую любого партнера фразу. По ее мнению, реплика «решай сам» может вывести из себя каждого, кто ее слышит.

