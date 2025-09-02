Раскрыты подробности об умершей на линейке 1 сентября российской школьнице

Кардиостимулятор умершей в школе под Ульяновском девочке поставили 6 лет назад

Школьнице, которая умерла на линейке 1 сентября в Ульяновской области, поставили кардиостимулятор шесть лет назад. Об этом сообщил глава Октябрьского района Юрий Нестеров, его цитирует 73.online.

По словам чиновника, семикласснице установили кардиостимулятор, так как у нее был порок сердца. Девочке стало плохо на линейке около 10:30 по местному времени — она упала в обморок во время праздника.

Врачи, по информации издания, диагностировали смерть школьницы спустя полчаса в участковой больнице, куда ее привез один из учителей. Медики проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти ребенка.

Об инциденте в школе в поселке Октябрьский под Ульяновском стало известно 1 сентября. Сначала сообщалось, что девочке стало плохо из-за жары, однако впоследствии причиной ее смерти назвали остановку кардиостимулятора. Семиклассница, как уточнялось, была инвалидом.