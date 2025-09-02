Раскрыты подробности расправы над женщиной-дюймовочкой в российском городе

В СК раскрыли подробности расправы над женщиной-дюймовочкой в Краснодарском крае

Перед расправой над 36-летней «женщиной-дюймовочкой» из-за долгов ее отца в Краснодарском крае 51-летний подозреваемый попросил его подвести. Подробности в Telegram-канале сообщает Следственный комитет (СК) России. Подозреваемый в убийстве местной жительницы задержан.

Мужчина и женщина отъехали от рынка в Усть-Лабинске. Фигурант попросил свернуть в район очистных сооружений и там забил спутницу ножом. После этого он переместил женское тело на заднее сиденье машины и отвез в район станицы Кирпильской, по дороге избавившись от вещей и телефона потерпевшей.

Пропавшую искали около недели, свое прозвище от местных жителей россиянка получила за рост в 145 сантиметров. 2 сентября стало известно, что по подозрению в расправе над ней задержан 51-летний Олег Коваленко.