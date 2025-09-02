Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 2 сентября 2025Мир

Раскрыты темы переговоров Путина и Вучича

Вучич раскрыл темы переговоров с Путиным в Пекине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл темы переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Его слова передает РИА Новости во вторник, 2 сентября.

«Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей: энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас», — заявил политик.

Сербский лидер подчеркнул, что ценит возможность личных встреч с российским президентом. «Я всегда очень доволен, когда президент имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации», — отметил Вучич.

Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку, оказываемую как Сербии в целом, так и сербскому народу.

Ранее 2 сентября сообщалось, что президент России провел встречу с сербским лидером в Пекине. В ходе беседы Вучич заверил Путина, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент европейской страны предложила принять переговоры по Украине

    Врач развеяла три мифа о бюстгалтерах

    Захарова повторила урок истории для президента Финляндии

    Обнаружен крупнейший клад бронзового века

    Аферисты обманули российскую школьницу на восемь миллионов рублей

    Известная журналистка высказалась о судьбе 99 процентов пропавших на СВО солдат

    Vogue подтвердил имя нового главреда

    Еще одна страна Азии изменила правила въезда и выезда для россиян

    Боню обвинили в отсутствии материнского воспитания из-за съемок ее дочери в рекламе

    Ким Чен Ын починил лифт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости